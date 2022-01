¿Cómo mejorar la economía?, CICLOS, una nueva forma de generar ingresos y consumir en Oaxaca



Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de diciembre de 2021.- La economía en Oaxaca enfrenta una severa crisis, desde el nivel individual hasta el social, y es que el estado es una de las entidades de México con más rezago económico y social, además de las afectaciones a la economía que incrementaron con la epidemia del Covid-19, las personas enfrentan problemas de pobreza desde hace años, mismas que han prevalecido hasta la fecha.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 el 66% de la población en Oaxaca vive en pobreza, el 23% en pobreza extrema, el 2.6% es vulnerable por sus ingresos y el 22.5% tiene carencias sociales, el 76% de los oaxaqueños no cuenta con seguridad social y el 16% no tiene acceso a los servicios de salud.

Además de ello, se suma el aumento de pobreza laboral, que quiere decir que los sueldos que perciben las familias, no logran cubrir las necesidades básicas del hogar, a ello también se añade que este año subió la inflación; de acuerdo con la más reciente encuesta de 2021, elaborada por el Banco de México, la inflación cerrará el 2021 con 7.63 por ciento, que se traduce en el encarecimiento de los productos y servicios.

Toda esta situación genera que las personas tengan menor oportunidad de tener una vida digna, y una tranquilidad económica, es por ello, que para cambiar este panorama y permitir que mujeres y hombres tengan acceso a una mejor vida, y mejores oportunidades financieras, llega a Oaxaca CICLOS, con CICLOS, hay una nueva forma de que las personas creen su propio fondo de consumo y mejoren sus ingresos, CICLOS es una cooperativa que busca el beneficio mutuo para elevar la calidad de vida de las personas.

Desde hace siete años CICLOS surgió en el país, recientemente se abrió en el estado de Oaxaca la oportunidad para que las personas de esta entidad también se puedan unir y este martes ya se entregaron monederos electrónicos a los nuevos asociados, quienes han confiado y le apuestan a la nueva cultura de consumo.

A través de las redes entre personas y el trabajo en equipo creamos una oportunidad justa de generar ingresos y beneficios compartiendo, CICLOS es una cooperativa legalmente constituida, que representa la esperanza de miles de mexicanos para crecer y lograr nuestras metas de forma equitativa, cuenta con más de 20 millones de pesos entregados en beneficios al día de hoy, más de cinco mil personas en todo México se han beneficiado, pero vamos por más.

Unirse a CICLOS es muy fácil, muy sencillo. Comunícate al 951 102 69 61.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario