Comisión de Honor y Justicia de MORENA desecha impugnación de Susana Harp

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Senadora y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Susana Harp Iturribarría, comentó que debido a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este instituto político rechazó su recurso de impugnación, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA Vladimir Ríos García, publicó en su cuenta de twitter que la mayoría de los integrantes de este organismo interno, votaron en contra de realizar un estudio a fondo de la situación, lo cual calificó como un retroceso en materia de derechos de la mujer.

Cabe mencionar que Ríos García, acusó al dirigente nacional de MORENA Mario Delgado, de haberse reunido “a escondidas” con algunos integrantes de la Comisión, para negocias asuntos relacionados con la elección de candidatos, por lo que pidió que recapacitara, que tenga alturas de mira y que no se conduzca de manera facciosa.

La Senadora Susana Harp promovió el 27 de diciembre un procedimiento sancionador electoral ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, esto luego de no haber salido electa como candidata de ese instituto político al Gobierno de Oaxaca, ya que afirmó que se designaron mujeres en los estados con menor competitividad.

