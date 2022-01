Capacitaciones y programas de traspatio para Tuxtepec, acciones principales de la Coordinación de Fomento Agropecuario y Productividad

–Lo que buscarán es impulsar diversos programas que ayuden a la economía local

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca – El Coordinador de Fomento Agropecuario y Productividad en Tuxtepec José Luis Chávez Zavaleta, dio a conocer que priorizarán el tema de las capacitaciones en este gobierno municipal, pero además, se enfocarán en el programa de traspatio.

Estas capacitaciones serán para que la ciudadanos puedan ingresar proyectos y así beneficiarse con los diversos programas, por lo que estas capacitaciones serán por personas conocedoras en temas enfocados a la productividad agropecuaria.

En el programa de traspatio, estarán enfocándose en las granjas de traspatio, específicamente el de inseminación en cerdas, el cual el kilo de carne aumentó considerablemente en esta pasada temporada navideña, por lo que promoverán que haya granjas y con esto mejorar la economía de las familias del municipio.

El Coordinador, señaló que además no descartan realizar Mercaditos agropecuarios, los cuales buscan que sean ambulantes y en el que el productor venda directamente, sin intermediarios y sin regateos.

Esta Coordinación es nueva, debido a que en anteriores administración había la Dirección de Desarrollo Urbano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario