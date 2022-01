Banda “Tierra Sagrada” y “Aaron y su Grupo Ilusión” engalanarán fiesta de San Sebastián en Jalapa de Diaz

-Con estas actividades se busca rescatar las tradiciones después de la pandemia, además de reactivar la economía de los comercios.

San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.- La presidenta municipal de Jalapa de Díaz María Fernanda Barbosa Sosa, dio a conocer las actividades y la cartelera musical que se tiene programada para las fiestas de San Sebastián los próximos días 18, 19, 20 y 21 de enero en ese lugar.

De esta manera dio a conocer que será la banda “Tierra Sagrada” y el grupo “Aaron y su Grupo Ilusión” quienes engalanarán estas fiestas, además de las diferentes actividades que se tienen programadas durante estos días como son eventos religiosos, deportivos y carreras de caballos, además de rodeo de media noche, por lo que de manera oficial invita a toda la ciudadanía a vivir estas tradicionales fiestas en honor a San Sebastián.

Así también el tesorero municipal Ángel Terrero Olivera, explicó que con estos eventos se busca reactivar las tradiciones de este municipio mazateco, que se vieron retenidas a causa de la pandemia y de la inseguridad, por lo que espera que las personas asistan a esta fiesta para divertirse, con todas las medidas de seguridad.

Dijo que estas actividades dejarían una derrama económica significativa, sobre todo para los comercios locales que han sido afectados por la pandemia y que ahora, tendrían una oportunidad para repuntar sus ventas.

En esta ocasión mencionó que se buscan alargar las fiestas debido a las diferentes actividades a realizarse además, de que los negocios locales tengan la oportunidad de estabilizar su economía.

