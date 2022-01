Asiste Diputado Luis Alberto Sosa a 90 aniversario de la tumba 7 de Monte Albán

-La Tumba 7 fue descubierta por Alfonso Caso Andrade el 9 de enero de 1932

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Local por el distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino Luis Alberto Sosa Castillo, asistió al acto por el 90 aniversario del descubrimiento de la tumba 7 que se ubica en la zona arqueológica de Monte Albán.

La Tumba 7 fue descubierta por Alfonso Caso Andrade el 9 de enero de 1932, los zapotecos eran conocidos por sus costumbres funerarias que incluían el enterramiento de importantes personajes acompañados de ricas ofrendas de cerámica y objetos preciosos, aunque el repertorio de objetos hallados por Caso Andrade era de índole distinta.

Entre los objetos encontrados destacaban algunos famosos pectorales de oro, mismos que fueron trabajados en técnica de filigrana, estas piezas eran conocidas de la orfebrería mesoamericana precolombina, entre los pectorales se encontraba el del dios de la muerte y del dios del Sol.

