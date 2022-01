Abogado de Morena señala que no hay fundamentos en impugnación de Susana Harp

-Señalaron que el único precandidato registrado ante el IEEPCO es Salomón Jara.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes el Representante de MORENA ante el órgano electoral Geovany Vásquez Sagrero, precisó que no hay fundamentos en la impugnación que presentó la Senadora Susana Harp, en la que señala que no hubo transparencia y claridad en el proceso de selección del Coordinador Estatal por la Defensa de la 4T en Oaxaca, misma que le fue otorgada a Salomón Jara Cruz.

En conferencia de prensa precisó que el único precandidato registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) es Salomón Jara, quien cumplió con todos los requisitos que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), además dijo que en unos cinco días el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), notificará al INE que se aprobó el registro de Jara Cruz.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los dirigentes y representantes de MORENA, del Partido del Trabajo (PT), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Unidad Popular (PUP), quienes dijeron que apoyarán al candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, la cual tiene muchas posibilidades de ganar la elección en Oaxaca, señalaron.

Vásquez Sagrero comentó que al tener un precandidato único, no puede hacer proselitismo o dar a conocer sus propuestas durante el periodo de precampañas que inició el pasado 2 de enero y que termina el próximo 10 de febrero, ya que así lo establece la Ley.

Por el PT estuvo presente el Diputado Federal Benjamín Robles Montoya, por el PVEM José Antonio Estefan Gillessen y por el PUP Uriel Díaz Caballero, quienes en su intervención refrendaron el compromiso de ir juntos en la coalición y apoyar al candidato de MORENA, ya que están ante la gran oportunidad de que la 4T gobierne Oaxaca.

A la conferencia de prensa también asistieron legisladores locales y federales de los cuatro partidos que integran la coalición, entre ellos Irma Juan Carlos, Luis Alfonso Silva Romo, Luis Alberto Sosa Castillo, Noé Doroteo Castillejos, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Eva Diego, Samuel Gurrión Matías, también estuvo presente la ex Presidenta de Fuerza Por México en Oaxaca Salomé Martínez Salazar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario