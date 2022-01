Todo se resolverá con base al derecho; gobierno municipal de Oaxaca no cederá a chantajes: Neri

-En conferencia de prensa el edil capitalino, abordó temas de interés social que se necesitan resolver.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax a., 06 de enero de 2022. – En conferencia de prensa, realizada por el presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, en el salón Ex presidentes, del palacio municipal, abordó temas de interés para la ciudadanía, como el del ambulantaje del Centro Histórico, el crédito autorizado, la limpieza del municipio, el pago de las contribuciones, la situación con los comerciantes de la feria del juguete por el “Día de Reyes”, así como someter a revisión lo que le entrega la administración pasada.

Informó que, en el asunto de los ambulantes del Centro Histórico, se revisarán los casos, pues hay quienes sí tienen derecho a permanecer; sin embargo, el gobierno municipal no cederá a chantajes y que todo se resolverá con base al derecho. El munícipe dijo que el día de ayer, miércoles, tuvo una reunión de gabinete con el propósito de estructurar una ruta de diálogo y, en breve, se continuará con el mismo, tal y como lo hizo durante su campaña.

Con respecto a los comerciantes en la Central de Abasto, mencionó que se estableció una mesa de diálogo, en la cual se les ofreció alternativas como el que se colocaran solo en un carril y dejarán una vía de acceso para que los comerciantes del mercado pudieran realizar sus actividades; sin embargo, ante la negativa encontrada, el diálogo se vio interrumpido y ellos se instalaron sin consentimiento de la autoridad. No obstante, por los riesgos existentes, se brindó atención, pues eso es responsabilidad del municipio.

En relación al tema de la basura, indicó que el día 3 de enero, sostuvo una reunión con los trabajadores del sindicato “3 de Marzo”, para iniciar con las actividades de limpieza en la ciudad, garantizando el uso de los vehículos y la gasolina, con lo cual garantiza el servicio que realizan los trabajadores.

Por otra parte, manifestó que se realizó un trámite para un préstamo de carácter bancario, para resolver problemas como las deudas con proveedores, ya que lo que se obtiene de la recaudación no alcanza para cubrir los requerimientos. Este crédito, se cubrirá en este mismo año, de modo que no constituye un problema de endeudamiento.

En relación al pago de las contribuciones, felicitó a los adultos mayores por su responsabilidad, señalando que se les ha ofrecido atención, pues es importante para su gobierno tener una relación armoniosa, ser un gobierno humanista.

A pregunta expresa respecto a las irregularidades que haya encontrado en la administración del edil saliente, estableció que, por el bien de todos, es importante revisar la situación. Para eso, dijo, ya se tienen pláticas con organismos especializados en realizar ese trabajo; sin embargo, eso cuesta. Mientras tanto, dijo, no puedo afirmar que haya irregularidades. Lo que sí llama la atención es el hecho de que haya tantas deudas.

Expuso, también, que ya tuvo acercamiento con las autoridades municipales de San Andrés Huayapam, encontrando disposición para resolver los asuntos relacionados con el panteón “Jardín”. Por otro lado, se tiene pláticas con el Secretario General de Gobierno y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) para encontrar solución al grave problema del basurero municipal. Finalmente, manifestó que existe un proyecto para construir el circuito metropolitano, desde San Lorenzo Cacaotepec, hasta salir para tomar la carretera a la costa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario