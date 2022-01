Taxistas libran crisis en fin de año y arrancan con repunte en 2022

-El repunte de ventas por temporada decembrina y día de reyes fue un aliciente para finalizar el año y empezar el 2022; ahora esperan las clases para mejorar sus ingresos.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La movilidad para las festividades y compras decembrina, así como por motivo de Día de Reyes han generado importantes ingresos en el sector de taxis en Tuxtepec, lo que representa un alza en comparación a meses anteriores.

El presidente de la Unión de choferes 30 de Noviembre, Luis Alfonso Reyes, indicó que fue un buen cierre e inicio de año, y ahora esperan que se concrete el regreso a clases presenciales para no depender sólo de una fecha, sino que de forma diaria haya trabajo.



Alfonso Reyes dijo que se notó un repunte de hasta el 30% por ciento en sus ingresos, lo cual es una consecuencia de la de la derrama económica de aguinaldos y bonos navideños, además de eventos sociales que se generan en el municipio.

Respecto a la entrega de concesiones que se realizaban por parte de Semovi y gobierno del estado a choferes con mayor antigüedad del gremio de taxistas, el presidente comentó que la Unión de Choferes ya se entregó la petición al gobierno actual ya que en su momento la administración pasada no quiso recibir el oficio.

La petición fue para la entrega de 75 concesiones y una más para el caso de la esposa de un taxista, el cual perdió la vida a causas de la enfermedad del SARS-Cov-2, petición que fue sometida a aprobación del pleno de la LXIV legislatura del Congreso de Oaxaca, pero que por causas del cambio a la 65 legislatura quedará sujeto a aprobación nuevamente.



Aunque reconoció que esté proceso quedó también sujeto a la veda que el gobierno del estado mantiene.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario