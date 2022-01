Solicita Legislativo acciones para reducir fuegos pirotécnicos y proteger a la infancia oaxaqueña

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de enero de 2022.- Para proteger a la niñez oaxaqueña que padece el Trastorno de Espectro Autista (TEA), el Parlamento Local solicitó al titular del Ejecutivo promover la disminución gradual del uso de cohetes, petardos y fuegos pirotécnicos.

Lo anterior, a través de un exhorto al Gobierno del Estado de Oaxaca para que mediante la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) y autoridades municipales, se ejecuten las acciones necesarias para desincentivar el uso indiscriminado de pirotecnia y promover un manejo responsable de los mismos durante las festividades anuales.

Esto, con el fin de garantizar un ambiente sano y proteger a la infancia oaxaqueña que sufre de trastornos que afecten principalmente las vías auditivas y causen reacciones significativas por los ruidos de alto impacto.

En 2020 se contabilizaron en Oaxaca más de 5 mil niñas y niños que padecen TEA, por lo cual la 65 Legislatura busca que se garantice la salud y bienestar de los mismos.

El exhorto fue impulsado por el Grupo Parlamentario del PRD, integrado por las legisladoras Minerva Leonor López Calderón e Ysabel Martina Herrera y su coordinador, Víctor Raúl Hernández López, el cual fue tratado de urgente y obvia resolución y avalado por el Pleno.

