Serán 74 mil nuevos beneficiarios los que se integren al programa de pensiones para adultos mayores: Nancy Ortiz

-Detalló que a partir del 11 de enero cada adulto mayor recibirá 3 mil 850 pesos

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Delegada de los Programas Bienestar en el Estado de Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera, informó que en la jornada incorporación que inició el pasado 4 de agosto de 2021 y que terminará este mes de enero, se dará de alta a más de 74 mil nuevos beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores.

La funcionaria federal detalló que en la actualidad hay un padrón en el estado de Oaxaca de 259 mil adultos mayores, quienes reciben su pensión, misma que para este 2022 se incrementó a 3 mil 850 pesos, además especificó que en 2018 cuando el Presidente López Obrador asumió la Presidencia de la República, la pensión era de mil 100 pesos.

Asimismo indicó que a partir del once de enero se va a iniciar con el operativo para pagar la pensión a los adultos mayores, ya que por el gasto que genera la temporada decembrina y de fin de año, este sector de la población se queda sin dinero, es por ello que el mandatario nacional ordenó que se pagara la pensión en estas fechas.

Este anuncio lo hizo en el marco de la entrega de tandas bienestar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, explicó que en la entidad se entregarán 6 mil 600 tandas, lo cual representa una derrama económica de 76 millones 200 mil pesos, tan solo en la región de los valles centrales, se entregarán mil 48 tandas, con un monto de 10 millones 400 mil pesos.

En el evento estuvo presente el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, así como algunos integrantes del cabildo y de la estructura operativa de la Secretaría de Bienestar en la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario