Repunte de casos activos y hospitalizaciones por COVID-19, se espera para finales de enero y principios de febrero: SSO

-Este día se registraron 165 casos nuevos y 2 defunciones

-Hay 465 casos activos en toda la entidad, distribuidos en 68 municipios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 05 de enero de 2022.- El Secretario de Salud del estado de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, dio a conocer, que en la última quincena de enero y primera del mes de febrero, se espera un repunte de casos activos y hospitalizaciones por COVID-19, ello derivado de las reuniones familiares que se efectuaron en el mes de diciembre y al relajamiento de las medidas sanitarias contra la pandemia.

En este sentido, exhortó a la población a no bajar la guardia, seguir con las medidas sanitarias para cortar la cadena de contagios, evitar los lugares concurridos y poco ventilados, usar el cubrebocas de forma correcta que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia y lavarse las manos.

Y es que este miércoles, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han contabilizado 165 casos nuevos de COVID-19 y dos defunciones, que suman 84 mil 528 casos acumulados y cinco mil 662 decesos, hay 465 casos activos en 68 municipios y 78 mil 401 personas se han recuperado de la enfermedad.

De acuerdo al panorama jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 51 mil 277 casos confirmados y dos mil 515 defunciones; Istmo 11 mil 917 casos confirmados y mil 206 decesos; Mixteca seis mil 551 casos confirmados y 580 muertes; Costa cinco mil 987 casos confirmados y 473 decesos; Tuxtepec cinco mil 814 casos confirmados y 563 defunciones, y la Sierra dos mil 982 casos confirmados y 325 muertes a causa de la enfermedad.

Los 165 casos nuevos se distribuyen en 40 municipios siendo los principales, Oaxaca de Juárez con 44, Santa María Huatulco 17, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 10, Santa Cruz Xoxocotlán y Santo Domingo Ingenio nueve cada uno, Salina Cruz y Pinotepa Nacional ocho, San Pedro Mixtepec Distrito 22 y Santa Lucía del Camino cinco cada uno, Santa María Atzompa y Santo Domingo Tehuantepec cuatro cada uno, el resto tres, dos y un solo caso.

De las cinco mil 662 defunciones, por sexo tres mil 613 son hombres y dos mil 49 mujeres, el grupo de edad más afectado son los de 65 y más con dos mil 646, seguido de 50 a 59 con mil 193, y de 60 a 64 con 774, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, la diabetes con 36.5%, obesidad 21.1%, e insuficiencia renal 6.4%.

En relación a la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global de 17.3%, cuatro hospitales se encuentran al 100% de su capacidad, hoy ingresaron dos personas a hospitalización.

Hay 73 camas ocupadas de un total de 349 disponibles de un total de 422 para la atención de la pandemia, la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca registra un 54.1% de saturación, Tuxtepec 20.6%, Valles Centrales 17.1%, Costa 12.7%, Istmo 6.0%, y Sierra 0%.

