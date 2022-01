Recorren el IEEPO y la SEP escuelas de educación básica con clases semipresenciales en Oaxaca

-Autoridades visitaron planteles en Oaxaca de Juárez, Santo Domingo Tepuxtepec y Santa María Xadani, para constatar los protocolos sanitarios y actividades.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de enero de 2022.- En el proceso para el retorno a clases semipresenciales en la entidad, en consenso con el magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales, de forma segura, gradual, escalonada y mixta, autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizaron recorridos por planteles educativos públicos de nivel básico.

En la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de la agencia municipal Santa Rosa Panzacola, en Oaxaca de Juárez, donde la comunidad escolar eligió la modalidad semipresencial, bajo estrictos controles sanitarios, el encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero y el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en la entidad, José Miguel Navarro Martínez, constataron las actividades del alumnado y personal docente.

Acompañados del director, maestras, maestros, madres y padres de familia, les exhortaron a mantener en todo momento las medidas sanitarias y a continuar cumpliendo con los planes y programas de estudio; además de felicitarlos por el empeño que han mostrado en este ciclo escolar.

Autoridades educativas visitaron Santo Domingo Tepuxtepec y Santa María Xadani

Por otra parte, en Santo Domingo Tepuxtepec, la titular de la Unidad de Educación Secundaria del IEEPO, Tania Lizbeth Luna Alvarado y el representante de la SEP, Navarro Martínez, visitaron la Telesecundaria 20DTV0564P de esta localidad con la finalidad de verificar la infraestructura, las condiciones de las áreas y su funcionamiento en este retorno a clases semipresenciales.

Ante el presidente municipal, Almaquio Martínez Guadalupe y el director del plantel, Fidencio Reyes Domínguez, hicieron entrega de materiales de oficina, limpieza, deportivo, escolar y lúdico para los centros educativos de la comunidad en los niveles preescolar, primaria, secundaria técnica y Telesecundaria.

En este acompañamiento del reinicio de los servicios educativos, también representantes de la Delegación Regional del IEEPO Istmo-Juchitán y de la supervisión escolar Zona 088, realizaron un recorrido por la Escuela Primaria “Gabriela Mistral”, en Santa María Xadani, donde fueron recibidos por el director del plantel, profesor Tomás Jiménez Santiago.

En las diferentes instituciones visitadas, las autoridades educativas constataron que reciben a las y los estudiantes de forma segura, respetando los protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud y la guía para el regreso responsable y ordenado emitida por la SEP.

En Oaxaca, el pasado lunes 3 de enero se retomaron las actividades del ciclo escolar 2021-2022, con una matrícula de más de 874 mil 200 estudiantes, así como un aproximado de 82 mil trabajadores, entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación que trabajan a distancia o en la modalidad semipresencial.

