Realizan toma de protesta en la Agencia de San Miguel Monteverde

-Llama Antorcha a líderes natos, ponerse al frente del poder político

En días pasados, en San Miguel Monteverde, perteneciente al Municipio de San Antonino Monteverde, se llevó a cabo la toma de protesta por las autoridades salientes a las electas que tendrán bajo su responsabilidad la administración de la agencia este 2022.

A dicho evento, se dieron cita diferentes personalidades como, César Hernández Olivera, dirigente de Antorcha en la región mixteca; Bonifacio Ortiz Peña, presidente municipal de San Antonino Monteverde; Felipe Santiago López, activista en la comunidad e integrantes del pleno Antorchista.

En el evento cívico, se rindieron honores a los símbolos patrios, asimismo, se realizó la entrega de la bandera entre autoridades. Posterior a ello, se realizó un acto social acompañado con banda de viento, donde autoridades salientes y entrantes realizaron la entrega-recepción de los bastones símbolos. También, se hizo la entrega de reconocimiento al ex agente municipal y al ex jefe de policía, por su destacable labor en su periodo 2021.

César Hernández Olivera, agradeció la invitación por parte del ex agente Cirilo López Cruz, quien a lo largo del año depositó su confianza a la Organización para seguir haciendo de San Miguel, una comunidad modelo en la región.

“Reconozco mi admiración por el espíritu de respeto, honestidad, humildad y compromiso que mantienen los ciudadanos de Monteverde en ese tipo de actos simbólicos, que marcan el progreso de su comunidad y es impulso para seguir luchando por mejorar las condiciones de vida de los nuestros”, dijo Hernández Olivera.

El dirigente de Antorcha en la región, aseveró, “el Movimiento Antorchista reitera el compromiso y apoyo incondicional a la nueva administración para este 2022 encabezada por el ciudadano Placido Nicolás Cruz quien, en conjunto con su cabildo, trabajaremos para seguir con los proyectos de la comunidad por y para su desarrollo”.

Finalmente, el líder antorchista llamó a la ciudadanía a mantenerse informados ante la crisis política, económica y social que enfrenta al país, para seguir formando la fuerza social que traerá el cambio verdadero de México.

