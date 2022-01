Realiza IEEPO pago a becarios de Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena

-Ante el panorama actual por Covid-19, con apoyo del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, se coordinaron los protocolos de higiene

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 05 de enero de 2022.- Con apego a los protocolos y medidas sanitarias establecidas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) realizó en tiempo y forma el pago de becas a las y los 400 jóvenes hablantes de lenguas originarias y sus variantes dialectales, incorporados a la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena (ENIDMI).

A través de este modelo educativo, único en el país, impulsado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia magisterial, las y los becarios prestan servicio como maestras y maestros en escuelas de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria de sus comunidades de origen, en la mayoría de los casos de zonas alejadas.

Ante el panorama actual por Covid-19, con apoyo del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, se coordinaron los protocolos de higiene para ingreso, permanencia y salida de las personas a la pagaduría de San Felipe del Agua en la ciudad de Oaxaca, como son el lavado de manos obligatorio, el uso de gel antibacterial y la portación de cubrebocas.

Además, como lo ha instruido el encargado del despacho del IEEPO, Ernesto López Montero, se informa y brindan las indicaciones pertinentes a fin de mantener el orden en todo momento con la debida sana distancia y proteger la salud y la vida de quienes acuden a realizar éste y otros trámites.

Sobre la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena (ENIDMI), el titular de la Unidad de Educación Indígena, Omar Lara Juárez explicó que las y los jóvenes becarios actualmente se encuentran inscritos en las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI´90), en las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), como parte de su profesionalización.

Indicó que al término de esta etapa, la cual iniciaron en febrero de 2020 tras un Curso de Inducción a la Docencia y un curso intensivo, podrán estar en condiciones de acceder a una plaza base inicial para que se desempeñen como docentes, en beneficio de 318 escuelas ubicadas en igual número de comunidades que atienden a 26 mil 450 alumnas y alumnos.

A través de esta estrategia, enfatizó, se ha logrado el arraigo de los maestros, su formación como profesores indígenas, garantizando el acceso a la prestación de servicios educativos en las distintas comunidades y pueblos originarios de la entidad y conservando además la cultura y lengua autóctonas.

Por otra parte, se apoya a las y los jóvenes a que continúen con sus estudios pedagógicos con una ayuda económica, lo que tiene como resultados el mejoramiento en el servicio educativo, la atención a la pertinencia multicultural y lingüística y la disminución en el rezago educativo, puntualizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario