Presenta PAN a precandidatos a la gubernatura de Oaxaca

-Natividad Díaz Jiménez, Carlos Moreno Alcántara y Gerardo García Henestroza se registraron para buscar la candidatura

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), presentó a Natividad Díaz Jiménez, Carlos Moreno Alcántara y Gerardo García Henestroza, como los precandidatos que buscarán ser el abanderado blanquiazul en la elección para renovar el Gobierno del Estado de Oaxaca.

En conferencia de prensa la dirigencia del PAN avaló los registros de la precandidata y los dos pre candidatos, ya que cumplieron en tiempo y forma su registro, con lo que a partir de esta fecha y hasta el próximo 10 de febrero, podrán recorrer el estado para que la militancia conozca sus propuestas y de esta manera se elija al candidato o candidata.

Señalaron que el procedimiento para el registro y validación de los mismos, se llevó a cabo conforme a lo que establecen las normas internas del partido, así como la doctrina interna, el Presidente de la Comisión Organizadora Estatal Electoral del PAN Héctor Mateos Reyes Santos, dijo que los 3 perfiles son militantes de Acción Nacional con una amplia experiencia.

Es importante mencionar que en la conferencia de prensa solo estuvieron Naty Díaz y Carlos Moreno Alcántara, ya que Gerardo García Henestrosa no acudió, debido a que algunos integrantes de su familia dieron positivo a Covid, finalmente la Comisión Organizadora Estatal Electoral informó que el método de selección será por designación directa, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 15 de marzo.

