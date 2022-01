Presenta Diputada Gaby Pérez iniciativa para erradicar matrimonio infantil en Oaxaca

-En Oaxaca al 2020, 4 de cada 10 matrimonios involucran a menores de edad, de acuerdo a cifras del INEGI

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gabriela Pérez López, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para prohibir el matrimonio infantil, ya que lamentablemente es una vieja práctica que se sigue realizando en varias comunidades del Estado de Oaxaca.

Señaló que a pesar de que la Ley General de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes contempla en su artículo 45 que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y que el Código Civil para el Estado de Oaxaca prohíbe desde el 2016 el enlace matrimonial entre menores, se siguen realizando estas prácticas bajo el consentimiento social y cultural.

Detalló que estas uniones vulneran los derechos de los menores y afecta el desarrollo emocional y social de las niñas principalmente, mencionó que en México al año se casan alrededor del 4.45 por ciento de las niñas entre los 12 y 17 años, esto representa que 4 de cada 10 mujeres adolescentes en este rango de edad están casadas y tienen por lo menos un hijo.

En el caso particular del Estado de Oaxaca, Gaby Pérez comentó que las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 2020 4 de cada 10 matrimonios involucran a menores de edad, por ello es que se requiere erradicar esta práctica para garantizar los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto menciona lo siguiente: “En el estado de Oaxaca se prohíbe el matrimonio infantil como medida para garantizar el bienestar físico, emocional, sexual y psicosocial, así como el disfrute efectivo de los derechos de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, de igual forma queda prohibido cualquier otro tipo de unión equivalente de hecho o de derecho por considerarse práctica o costumbre perjudicial y violatoria de sus libertades fundamentales”.

