Parlamento aprueba Leyes de Ingresos Municipales de 55 municipios

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de enero de 2022.- En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó este jueves las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal de este año de 55 municipios del Estado.

Con ello, suman ya 93 ayuntamientos de Oaxaca con la aprobación de sus leyes de ingresos, para que se garanticen las finanzas sanas de los municipios en beneficio de las y los oaxaqueños.

Los dictámenes de la Comisión Permanente de Hacienda fueron aprobados en lo general y en lo particular, con 33 votos a favor este 6 de enero del presente año. En diciembre de 2021, la 65 Legislatura local avaló las leyes de ingresos municipales de 38 municipios, por lo que a la fecha, suman 93 ayuntamientos con la aprobación de sus respectivas leyes para el actual ejercicio fiscal.

El análisis de cada una de las iniciativas presentadas por los ayuntamientos fue hecho por la Comisión Permanente de Hacienda, presidida por el diputado Freddy Gil Pineda, e integrada por las legisladoras Ysabel Martina Herrera Molina, Tania Caballero Navarro, Reyna Victoria Jiménez Cervantes y Yesenia Nolasco Navarro.

Las leyes de ingresos autorizadas son para los siguientes municipios: San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán; San Francisco Nuxaño, distrito de Nochixtlán; Santa Ana Tavela, distrito Yautepec; San Juan Cieneguilla, distrito de Silacayoapam; San Bartolomé Yucuañe, distrito de Tlaxiaco; Acatlán de Pérez Figueroa, distrito Tuxtepec; Santiago Xiacui, distrito Ixtlán de Juárez; San Pedro Nopala, distrito Teposcolula; San Cristóbal Suchixtlahuaca, distrito Coixtlahuaca; Cosoaltepec, distrito de Huajuapan; San Baltazar Yatzachi El Bajo, distrito Villa Alta; Ixpantepec Nieves, distrito Silacayoapam; San Bartolomé Zoogocho, distrito Villa Alta; San Lorenzo Victoria, distrito Silacayoapam; San Bartolo Yautepec, distrito Yautepec; San Juan Evangelista Analco, distrito Ixtlán de Juárez.

Santa María Yavesía, distrito de Ixtlán de Juárez; Santa Ana Yareni, distrito Ixtlán de Juárez; San Miguel Tenango, distrito Tehuantepec; San Andrés Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec; San Juan Lachigalla, distrito Ejutla; San Francisco Cajonos, distrito Villa Alta; Santa Magdalena Jicotlán, distrito Coixtlahuaca; San Pedro Juchatengo, distrito Juquila; San Miguel Yotao, distrito de Ixtlán de Juárez; San Pedro Taviche; distrito Ocotlán; San Miguel Amatlán, distrito Ixtlán de Juárez; Santa Inés de Zaragoza, distrito Nochixtlán; San Mateo Nejapam, distrito Silacayoapam; San Francisco Chindúa, distrito Nochixtlán.

Coicoyán de las Flores, distrito Juxtlahuaca; San Antonio Nanahuatipam, distrito Teotitlán; San Miguel Mixtepec, distrito Zimatlán; San Juan Yaeé, distrito Villa Alta; San Jerónimo Silacayoapilla, distrito Huajuapan; San Lorenzo Cuaunecuiltitla, distrito Teotitlán; San Francisco Huehuetlán, distrito Teotitlán; Pinotepa de Don Luis, distrito Jamiltepec; San Mateo Cajonos, distrito Villa Alta; Mártires de Tacubaya, distrito Jamiltepec; Santa Catarina Quieri, distrito Yautepec.

Santa María Petapa, distrito de Juchitán; San Francisco Ixhuatán, distrito Juchitán; San Pedro Huamelula, distrito Tehuantepec; Santos Reyes Nopala, distrito Juquila; San Gabriel Mixtepec, distrito Juquila; El Espinal, distrito de Juchitán; Juchitán de Zaragoza, distrito de Juchitán; Santa María Huazolotitlán, distrito Jamiltepec; Santa María Huatulco, distrito Pochutla; San Antonio Tepetlapa, distrito Jamiltepec; Santa Lucía del Camino, distrito centro; Miahuatlán de Porfirio Díaz, distrito Miahuatlán; San Pedro El Alto, distrito Pochutla; y la ciudad de Oaxaca de Juárez.





Comentarios

