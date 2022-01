Instituto de la mujer en Tuxtepec, reinstalará Consejo para erradicar la violencia

-Desde el 2018 que se instaló el Consejo no se le dio seguimiento, por lo que lo van a reinstalar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que ya no se le diera seguimiento al Consejo Municipal para erradicar la violencia en Tuxtepec que se instaló en el año 2018, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer Natalia Montero Córdova, puntualizó que buscarán que se reinstale.

Puntualizó que parte importante para la prevención y con miras para la erradicación de la violencia, es este consejo, por lo que buscarán que se reinstale y opere como lo marcan las reglas, ya que, tras instalarse en el año 2018, no se le volvió a dar un seguimiento, a pesar de que su renovación era de suma importancia por la violencia que se seguía presentando y la cual sigue.

Este consejo, dijo, que es presidido por el Presidente Municipal, y lo integran las y los regidores, pero también está conformado por el Director de la policía municipal, así mismo se invita al vicefiscal a colaborar, además de que se invitan a otras personalidades para que se prevenga y atienda la violencia en este municipio, uno de los 40 etiquetados como más violentos para las mujeres.

La Directora, agregó que van a continuar con las capacitaciones, talleres y cursos a la sociedad, enfocados a las mujeres y adolescentes, llegando a todas las comunidades y con esto que ellas sepan identificar si sufren algún tipo de violencia, y esto es a través del violentómetro.

