Fiscalía será quien determine situación jurídica de ex Rector de la UABJO: Alejandro Murat

-El Gobernador dijo ser respetuoso de la autonomía de las instituciones.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, comentó que será la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía AntiCorrupción, las que determinen la situación jurídica del ex Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) Eduardo Martínez Helmes, quien se encuentra detenido desde el pasado 31 de diciembre de 2021.

Dijo que es respetuoso de la autonomía de las instituciones, refiriéndose a la UABJO y a la Fiscalía, en ese sentido mencionó que si la Fiscalía anticorrupción considera que era viable la detención del ex Rector, es una decisión de esa instancia y que dicha decisión no le corresponde a él como Gobernador tomarla.

Esta declaración la hizo el mandatario oaxaqueño luego de haber presidido el evento en conmemoración al día del enfermero y de la enfermera, el cual se llevó a cabo al interior del palacio de gobierno, el Gobernador estuvo acompañado del Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine y el Secretario General de la Sección 35 del Sindicato Nacional Mario Félix Pacheco.

Y es que este jueves se cumplen tres días de movilizaciones de parte de alumnos y catedráticos de la UABJO, quienes este jueves bloquearon el periférico a la altura del parque del amor y el crucero con la avenida Símbolos Patrios, para exigir la liberación de Martínez Helmes.

