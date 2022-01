Edil de San Lorenzo Cacaotepec realiza caravana y entrega juguetes por día de reyes

-La caravana iba encabezada por los 3 reyes magos, quienes se tomaban fotos con niños y niñas

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de San Lorenzo Cacaotepec que preside Alfonso Mendoza, realizó una caravana por calles de la cabecera municipal, para entregar juguetes a los niños y niñas del municipio, en el marco de la celebración del día de reyes.

El edil encabezó la caravana que iba acompañada por los 3 reyes magos, quienes iban auxiliados por personal del ayuntamiento, en algunos puntos de la cabecera municipal, los niños ya esperaban la caravana para recibir su regalo y tomarse una fotografía con los reyes magos.

Los reyes del hogar recibieron juegos cocina, muñecas, carritos, globos, pelotas, juguetes de acción, entre otros juguetes, con lo cual se les brindó un momento de alegría, sobre todo a aquellos que no recibieron algún juguete, es por esta razón que el edil Alfonso Mendoza ha realizado esta acción durante su gestión al frente del municipio de San Lorenzo Cacaotepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario