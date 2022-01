Edil de Jacatepec reparte regalos con motivo de Día de Reyes Magos

-Gadiel Rodríguez , junto con los reyes magos, acudió a cada casa de la cabecera municipal; fue motivo de alegría para muchos niños y niñas.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Con caravana, música, alegría y colorido, el presidente municipal de Jacatepec Gadiel Rodríguez Gómez, acompañado de los Reyes Magos recorrieron las calles de la cabecera municipal para hacer entrega de juguetes y dulces a los niños, que con ansias esperaban a estos míticos personajes para saludarlos y recibir los regalos.

El edil, quien también es conocido como el doctor del pueblo señaló que en esta ocasión la participación de los menores será bastante en los festivales que se programaron para este día, por lo que invitó también a las mamás a ser participativas en estas actividades, enfocadas para los más pequeños de la casa.

Invitó a toda la ciudadanía a celebrar a los niños en familia, pues dijo que después de la pandemia la unidad familiar, es la mejor medicina para hacer frente a los problemas y a los males, que afectan a la salud.

Así también mandó una felicitación a todas las enfermeras de Jacatepec en su día, pues añadió que es una fecha para muchos que pasa desapercibida pero que deben de ser reconocidas por su gran labor y por tener en cuenta la salud de todos.

