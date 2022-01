Confirma SSO dos casos de variante Omicron en Oaxaca

-El estado continúa en semáforo verde y no se prevén medidas extraordinarias de prevención.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el Estado de Oaxaca hay confirmados dos casos de Covid de la variante Omicrón, además se prevé que a finales de enero y principios del mes de febrero haya un repunte considerable de casos, informó el Secretario de Salud del Gobierno del Estado Juan Carlos Márquez Heine.

Este repunte se puede dar luego de la movilidad que hubo en días recientes por las fiestas decembrinas y de fin de año, tal y como sucedió a principios de 2021, sin embargo precisó que las jornadas de vacunación han ayudado para que el contagio y la letalidad de la enfermedad hayan disminuido.

En entrevista colectiva precisó que el segundo caso se trata de un varón de la región de los valles centrales, indicó que esta nueva variante no es tan letal, pero si muy contagiosa, por lo que hizo el llamado a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención sanitarias.

Por su parte el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, comentó que se tiene contemplado implementar medidas sanitarias extraordinarias y mucho menos de confinamiento, aunque reiteró el llamado del Secretario de Salud, de no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario