Catedráticos y alumnos de la UABJO realizan bloqueos en la ciudad de Oaxaca

-Amagan con intensificar sus acciones en caso de que vinculen a proceso al ex Rector Eduardo Martínez Helmes.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como lo habían anunciado, este jueves alumnos y catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) bloquearon el crucero del parque del amor, esto como parte de sus protestas para exigir la liberación del ex Rector Eduardo Martínez Helmes.

En esta movilización participaron algunas organizaciones sociales, quienes se sumaron a la exigencia del personal y alumnado de la máxima casa de estudios del estado, esta acción la llevaron a cabo, ya que este jueves se llevará la audiencia en la que podrían vincular a proceso a Martínez Helmes.

Para bloquear el periférico en inmediaciones del parque del amor y de la avenida Símbolos Patrios, utilizaron alrededor de diez unidades del transporte público, lo cual provocó un caos vehicular considerable, ya que esta es una de las zonas más transitadas de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que comunica con el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Los manifestantes comentaron que en caso de que se vincule a proceso al ex rector, quien es acusado de haber cometido fraude, van a intensificar sus movilizaciones en los próximos días, ya que señalan que la detención fue arbitraria y tiene un trasfondo político.

