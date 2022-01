Bienestar de Tuxtepec, no manejará mismos programas que Bienestar Federal

-Buscarán reducir índices de pobreza y marginación, pero con programas municipales

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La recién creada Dirección de Bienestar en el gobierno de Tuxtepec, aunque tiene el mismo objetivo que la Dependencia de Bienestar Federal, que es apoyar a los sectores vulnerables, no manejarán los mismos programas ya que buscarán reducir índices de pobreza y marginación a través de programas municipales.

El Director de Bienestar Santiago Méndez Agama, dijo que la idea es que no repitan los programas que ya se manejan a nivel federal, “no manejaremos adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, vamos a manejar programas propios del gobierno municipal, que van a complementar los programas que ya maneja el gobierno federal”.

Agregó que esta dirección va manejar 10 áreas distribuidas en 8 coordinaciones y 2 subdirecciones como son deportes, salud, el área de cultura, el área de educación, educación indígena, la de asuntos indígenas, asuntos agrarios, así como vivienda, desarrollo rural y la de programas sociales, cada una de éstas va a manejar sus programas.

Será en próximos días que den a conocer los diversos programas y sus convocatorias, y sobre todo como podrán ser beneficiarios, ya que están afinando las reglas de operación, además de que se apoyarán de la información que obtuvieron a través del censo que se realizó en meses anteriores.



El funcionario, explicó que habrá programas interesantes como uno de vivienda, otro más de la regularización de predios, relacionados a asuntos agrarios con problemas ejidales, así mismo se creará el comité municipal del deporte a quienes se le asignará recurso y la ciudadanía determinará en que se va a aplicar.

Así mismo, puntualizó que habrá un tope para estos programas por lo que se anunciará.

