OSFE determinará situación actual de Chiltepec, por no haber rendición de cuentas de la anterior administración: Edil

-Explica que quien no rinde cuentas ante su pueblo, está obligado hacerlo ante las instancias correspondientes.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- El presidente municipal de San José Chiltepec Javier Martínez López señaló que será el Órgano Superior de la Fiscalía del Estado (OSFE), quien determine la situación de la administración anterior encabezada por el ex edil Martín García Hernández al no rendir cuentas al pueblo, sobre la utilización de los recursos del municipio.

Dijo que serán las instancias correspondientes quienes se encarguen de este proceso, pues indicó que quien no lo hizo frente a su pueblo en su momento sí debe rendirle cuentas a la OSFE, para transparentar los recursos destinados a las prioridades de los pueblos.

Añadió que este lunes acudirán la capital del Estado para acreditarse y aprovecharán para llevarse las actas correspondientes al organismo, para que se empiece a aclarar la situación que prevalece en este municipio, además de que aún no se tiene conocimiento de las condiciones en que recibieron el municipio debido a que jamás hubo entrega- recepción.

Dijo que ve con buenos ojos la integración de los Regidores por Mayoría relativa, como la ex candidata Priista Luz María Gutiérrez y el propio ex presidente Martín García, pues comentó a que esto abona al proyecto de unidad y pacificación de Chiltepec y sus comunidades.

