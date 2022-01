Reportan los SSO 137 casos nuevos y una defunción por COVID-19, fundamental seguir con medidas sanitarias

-La enfermedad en su fase activa se encuentra presente en 60 municipios del territorio estatal

-6 mil 784 trabajadores del Sector Salud se han contagiado del virus SARS-CoV-2

Comunicado

Oaxaca de Juárez, 4 de enero de 2022.- Este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen contabilizados 137 casos nuevos de COVID-19 y una defunción, además, la pandemia se encuentra activa en 60 municipios con 314 personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo que representa un incremento del 52% a diferencia del día lunes, donde se presentaron 207 casos activos de la enfermedad respiratoria.

Ante este panorama, la institución reitera el llamado a reforzar las medidas sanitarias de prevención, uso correcto del cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de gel a base de alcohol al 70%, evitar los lugares cerrados y pocos ventilados, y no acudir a lugares concurridos.

Se han acumulado en la entidad, 84 mil 363 casos confirmados del SARS-CoV-2, y cinco mil 660 defunciones, 78 mil 389 personas se han recuperado de la enfermedad y cinco mil 876 casos sospechosos.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 51 mil 185 confirmados, 178 activos

y dos mil 513 defunciones; Istmo 11 mil 890 confirmados, 31 activos y mil 206 decesos; Mixteca seis mil 541 confirmados, 23 activos y 580 decesos; Costa cinco mil 957 confirmados, 63 activos y 473 defunciones; Tuxtepec cinco mil 811 confirmados, 12 activos y 563 defunciones; Sierra dos mil 979 confirmados, siete activos y 325 decesos.

Los 137 casos nuevos, se distribuyen en 42 municipios siendo los más afectados Oaxaca de Juárez con 52, Santa Cruz Xoxocotlán 13, Heroica Ciudad de Huajuapan de León siete, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa María Huatulco cinco cada uno, San Antonio de la Cal, Villa de Etla, Santa Lucía del Camino y Santo Domingo Tehuantepec cuatro cada uno, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza tres, el resto dos y un solo caso.

Este martes, se contabilizan seis mil 784 trabajadores del Sector Salud que se han contagiado por COVID-19, de los cuales mil 949 son de la rama médica, dos mil 526 de enfermería y dos mil 309 de otras áreas afines. De las cinco mil 660 defunciones, por sexo tres mil 612 son hombres y dos mil 048 mujeres.

La institución destaca que en la última jornada no se hospitalizó ningún paciente, actualmente hay 68 que se encuentran recibiendo atención médica por complicaciones derivadas de esta enfermedad.

La red médica global presenta el 16% de saturación, pues de las 424 camas destinadas para la atención de la pandemia, 356 están disponibles y cuatro hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

Esta dependencia recordó que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1 y ante cualquier emergencia marcar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario