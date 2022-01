Regiduría de Gobernación revisará reglamentos; de ser necesario habrá actualizaciones

-Señaló que debe de haber reglamentos acordes a los tiempos que se viven

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Gobernación y Reglamentos de Tuxtepec Gabino Vicente, dio a conocer que estarán revisando todos los reglamentos existentes para analizar si están acordes o no a los cambios de la sociedad, y no quedarse atrasados.

Explicó que de ser necesario se tendrán que modificar los reglamentos, y si hay algunos que vayan acorde a los tiempos que se viven se van a tener que dejar así, y así se apliquen las reglas de manera correcta, ya que en algunos reglamentos se hicieron algunas modificaciones en el año 2019.

Dijo que actualmente hay estabilidad en el municipio, tanto en sus colonias como en las comunidades, y que priorizarán el dialogo y la comunicación “no venimos a reprimir a algún grupo social, no venimos a imponer ideas, solo venimos a hacer un equipo con la ciudadanía Tuxtepecana”.

Por lo que, reiteró que se necesita de la apertura y del diálogo de todos, sobre todo para conocer inquietudes de los diversos, por lo que ofreció sentarse con todos para que haya mejoras en el municipio de Tuxtepec, y no seguir con las practicas que afecten el municipio.

