Reanudan clases semi presenciales en Oaxaca

-Hasta el momento no se han reportado contagios en alumnos

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles 5 de enero las escuelas primarias de la ciudad capital regresaron a clases de manera semi presencial, ya que se busca no exponer a los alumnos, padres de familia y maestros a contagios, lo cual se ha logrado, ya que desde el mes de agosto que se inició con esta modalidad, no se han reportado contagios.

Alumnos, maestros, personal administrativo y de limpieza, tienen que pasar por un filtro sanitizante, tomarse la temperatura, se les aplica gel a base de alcohol, las aulas se mantienen ventiladas, los grupos han sido divididos para no generar aglomeraciones, además la salida al recreo y de clases se hace de manera escalonada.

Debido a los contagios de los últimos días, el regreso a clases después de las vacaciones de navidad y año nuevo se retrasó unos días, como medida de prevención toda la comunidad estudiantil debe portar el cubrebocas dentro del plantel, estas medidas han servido para quitarle el miedo a los alumnos y que aprendan el valor de la prevención.

