Productores y Frente 14 de Junio exigen que les devuelvan espacios en vía pública

-Los manifestantes fueron atendidos por personal del ayuntamiento para atender sus demandas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles la Unión de Productores de Oaxaca y el Frente Popular 14 de junio, se manifestaron frente al palacio municipal de Oaxaca de Juárez para pedir una reunión con las autoridades para que les regresen los lugares que les fueron quitados en la anterior administración.

Los primeros en llegar fueron los de la Unión de Productores de Oaxaca, ellos piden que se les brinden mayores garantías en la zona de tripal del mercado de abastos, ya que denunciaron que han sido víctimas de extorsión en varias ocasiones, también piden que se mejores las condiciones del lugar para vender sus productos.

Por su parte el Frente Popular 14 de Junio realizó una marcha que llegó a la plaza de la danza, ellos piden que se les devuelvan los espacios en las calles del centro histórico de la Ciudad de Oaxaca y en el zócalo capitalino, ya que con los operativos que implementó el ex edil Oswaldo García Jarquín, fueron retirados de sus lugares, pese a pagar al ayuntamiento el derecho de piso.

Ambas agrupaciones fueron atendidas por funcionarios del ayuntamiento capitalino, con quienes esperan tener una respuesta favorable a sus peticiones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario