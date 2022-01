Pretenden recaudar 40 mdp en pago de impuestos, en primer trimestre del año en Tuxtepec

-Existe un 40% de morosidad en los ciudadanos, por lo que los invitarán a pagar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Ingresos de Tuxtepec Victorio Alejandro Flores, dio a conocer que esperan recabar 40 millones de pesos en el primer trimestre del año, esto por el pago de impuestos de los ciudadanos de este municipio.

Dijo que el padrón que se tiene es de más de 50 mil contribuyentes y solo paga un 60%, por lo que empezarán a invitar a que este 40% que no paga, para que haya más beneficios para el municipio de Tuxtepec.

Por lo que se espera que se recaben unos 40 millones de pesos para los meses de enero, febrero y marzo, cantidad aproximada que año con año se recaba; por lo tanto para más comodidad que están analizando la opción de que haya otro módulo para que los ciudadanos paguen sus impuestos, pero además que podrían hacer los cobros de manera bancaria.

Explicó que para incentivar a los ciudadanos y acudan a pagar sus impuestos, se otorgarán descuentos del 30% para los que paguen en enero, un 20% para los que acudan en el mes de febrero y un 10% para los que paguen en marzo, aunado a que habrá un descuento del 50% durante todo el año para los adultos mayores, madres solteras, personas con alguna discapacidad y un descuento adicional para quienes hayan perdido a un familiar por covid, sin embargo durante los 3 primeros meses no hay recargos.

Así mismo, quienes se pongan al corriente con sus pagos podrán participar en un concurso en donde rifarán, refrigeradores, motocicletas, pantallas así como otros artículos más.

El Jefe de Ingresos, puntualizó que estarán atendiendo a partir de las 8 de la mañana y estarán entregando hasta unas 500 fichas, y cerrarán hasta que el último ciudadano realice sus pagos.

