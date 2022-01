Posibilidad de heladas en zonas elevadas de la Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur: CEPCO

-Las aguas marítimas del Golfo de Tehuantepec se mantendrán con olas de 2 a 3 metros de altura.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de enero de 2022. -La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) pide a la ciudadanía tomar precauciones debido al sistema de alta presión asociado con la masa de aire frío que dio impulso al sistema frontal número 19 hay posibilidad de heladas por radiación en zonas entre 1700 a 2000 metros de altura de la Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur.

En los Valles Centrales y Cañada habrá sensación térmica baja al amanecer y fresco en la línea de la Costa. La nubosidad se presentará en forma escasa con mayor cobertura en la Cuenca del Papaloapan y zonas de alta montaña, donde no se descartan algunas lloviznas escasas y nieblas matinales.

El viento estará soplando del sector norte y noreste con velocidades moderadas a fuertes, disminuyendo en el transcurso del día, mientras que el oleaje en aguas marítimas del Golfo de Tehuantepec se mantendrá con olas de 2 a 3 metros de altura.

La CEPCO invita a tomar precauciones al transitar en zonas de viento máximo y de niebla, abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:

Se le exhorta a los pescadores ribereños y a la pesca menor que se resguarden para evitar pérdidas humanas y materiales por el alto oleaje y vientos del norte.

Abrigar a niñas, niños y adultos mayores ante el marcado descenso de la temperatura.

Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes. Etc.).

Informarse a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo

Comer frutas amarillas ricas en vitamina A y C

Al salir de un lugar caliente cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío

Los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas indigentes son más vulnerables, por lo que se debe tener especial atención con ellos y cobíjalos.

Al utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verificar que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, cuidar que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Sellar puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa.

No encender estufas ni anafres dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente nocivo para la salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario