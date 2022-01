Moto ambulancias, el nuevo servicio de emergencia de Cruz Ámbar Tuxtepec

-Con este vehículo podrán atender más rápido el llamado de emergencia de la ciudadanía. Son motos de los voluntarios y no son financiadas por terceros. Iniciaron operaciones este 5 de enero.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El cuerpo de paramédicos de Cruz Ámbar ahora también se traslada en moto con el fin de poder llegar de forma más inmediata al paciente, cuando éste no amerite traslado a un hospital, o iniciar de forma más inmediata con los primeros auxilios.

El encargado de Capacitación de Cruz Ámbar, Juan Daniel Fernández, comentó que tras algunos meses de prueba en esta nueva modalidad, iniciarán formalmente a partir de este 5 de enero a cubrir emergencias a bordo de una motocicleta equipada con luces y sirenas.

Juan Daniel, explicó que al menos 8 de cada 10 accidentes no requieren traslados a un hospital para valoración y se atiende a los lesionados por heridas leves, por lo que esto ayudaría a reducir los gastos en combustible para este grupo, además que aumentará la capacidad inmediata de respuesta ante una emergencia, sobre todo cuando son horas de tráfico intenso.

En la unidad, además de los insumos básicos del material de curación, portarán equipos respiratorios, material inicial para partos, una camilla, soluciones fisiológicas, catéteres y torniquetes.

El encargado de Cruz Ámbar detalló que se sometió a prueba esta modalidad por un lapso de al menos 3 meses, estudiando la factibilidad de que se mejorará el desplazamiento ya que en ocasiones el tráfico en el centro de la ciudad es intenso y evita arribar con rapidez, a un llamado de emergencia.

Esta unidad será la primera en su clase en Tuxtepec, y se espera anexar dos motos más, cabe recalcar que estas unidades son propias de los voluntarios y no son financiadas por terceros, o personajes políticos, mientras por recursos propios buscarán equipar las otras unidades.

Con el uso de este vehículo los paramédicos esperan también fomentar la concientización del uso de casco a todos los motociclistas, por lo que piden ser responsables y utilizar el equipo de protección adecuado, para evitar lesiones de gravedad en caso de sufrir algún accidente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario