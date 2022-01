En Valle celebran a los niños desde este 5 de enero, con la entrega de cartas a los Reyes Magos

-La presidenta del DIF anunció que desde la tarde de este miércoles estarán los personajes en el foro municipal, además de romper piñatas y para este jueves inician con caravana, el festival y una rodada nocturna

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Todo se encuentra listo para que este 6 de enero los niños de Valle Nacional sean agasajados con la llegada de los Reyes Magos, por lo que el personal del DIF Municipal, ya se encuentra activo para que el festival a contemplarse el día de mañana se lleve a cabo sin contratiempos.

Por su parte la titular de esta Instancia María de Gracia Sarmiento Montalvo, señaló que las actividades iniciaron desde este miércoles con la entrega de las cartas a los Reyes Magos, mismos que se instalaron en el foro municipal donde posteriormente se romperán las piñatas, mientras que este jueves iniciarán desde temprano con una caravana por las principales calles de la población además del clásico festival por la tarde para celebrar a los niños en su día de reyes y culmina con una rodada nocturna, encabezada por el club ciclista “Los hijos de la Chinantla”.

De esta manera invitó a toda la niñez del municipio para que asistan este día a convivir con los Reyes Magos a entregar sus cartas y a disfrutar de las actividades para este día y para este 6 de enero en la explanada municipal.

Por otro lado dijo que ya la plantilla de personal se ha integrado a sus actividades y que los servicios básicos ya están disponibles para la ciudadanía, como los traslados de emergencia en ambulancia, el área Jurídica y las consultas médicas, por lo que esperan que las personas que requieran de este servicio se acerquen al DIF y obtener estos beneficios.

