Con vehículos en mal estado trabajadores del ayuntamiento de Jalapa de Díaz, mueven montañas de basura en la población

-Aseguró el Regidor de Ecología de ese lugar que hasta el momento, habían sacado 15 toneladas de basura distribuido en 13 viajes de vehículos compactadores.

Alex Morales

San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.- Trabajadores de la nueva administración de Jalapa de Diaz por ordenes de la Presidenta Municipal María Fernanda Barbosa Sosa, realizaron la limpia de basura por todas las calles de la cabecera municipal incluyendo el hospital y la Unidad deportiva, con el fin de cambiar la imagen de esta población luego de que no se contara con este servicio básico, desde la administración anterior.

Ante las denuncias ciudadanas por el mal olor que despedía la basura, decidieron actuar desde el primer día de labores obteniendo con esta actividad más de 15 toneladas de basura por las fiestas decembrinas, distribuido en 13 carros colectores.

Por su parte el Regidor de Ecología Félix Carrera Navarro, señaló que se decidió actuar ante la petición de la misma ciudadanía, pues aseguró que desde hace un mes no se ha contado con este servicio en las inmediaciones de la población después del “cochinero” que dejaron, puntualizó.

Así mismo pidió a la población tolerancia para solucionar este problema ecológico, pues comentó que los vehículos que se ocupaban para la recolección de los derechos quedaron en malas condiciones por lo que informó que tuvieron que rentar un compactador de basura, para agilizar los trabajos de limpieza en el municipio.

También mostró el camión de basura que se encuentra sin cofre, con las llantas lisas y tirando aceite, sin embargo explicó que así se ha estado utilizando para sacar los desechos y llevarlo al basurero, así también dijo esperar la comprensión de la misma ciudad de no sacar su basura hasta que el servicio de limpia y la atención de los vehículos, se hayan normalizado.

