Con monte, en olvido y equipo descompuesto reciben la Dirección de Prevención del Delito

-Las instalaciones están en estado deplorable, como si por varios meses no las hubieran ocupado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales, la Jefa de Prevención del Delito en Tuxtepec Claudia Cazarin dio a conocer que recibieron unas instalaciones “enmontadas”, por lo que no será posible atender al 100%, ya que además el equipo que les dejaron está descompuesto.



Señaló que no pueden atender como se debe ya que el equipo que necesitan para hacer los servicios no sirven “todo está descompuesto, impresoras, copiadoras, refrigeradores, todo está descompuesto si vamos a necesitar como un mes o más, para irnos habilitando”, dijo.

Sin embargo, aseguró que ya están caminando y armando algunas acciones para el tema de prevención del delito, “lo importante es que tenemos el ánimo de trabajar por Tuxtepec”, así mismo pidió disculpas por no trabajar y dar atención desde ahora, ya que primero deberán de acondicionar adecuadamente las instalaciones que recibieron.

En la transmisión que hizo la funcionaria municipal, mostró además la situación en la que están unos juegos infantiles, que además de estar oxidados y en mal estado, toda el área está enmontada, “sería una irresponsabilidad, exponer a un pequeño”.

Cabe hacer mención que las instalaciones de la Dirección de Prevención del Delito se ubican en la Expo Feria y debido a que el recinto se utiliza poco, es también poco el mantenimiento que le dan.

