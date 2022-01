Con marcha catedráticos y alumnos de la UABJO exigen liberación de ex rector

-Amagan con intensificar sus movilizaciones si lo vinculan a proceso

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Con una marcha que partió de la fuente de las 8 regiones al zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, catedráticos y estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), piden la liberación del ex rector Eduardo Martínez Helmes, quien fue detenido el pasado 31 de diciembre de 2021.

En la marcha participó personal y alumnado de las diversas facultades y preparatorias de la UABJO, quienes argumentan que la detención del ex rector se dio de manera arbitraria, además de que por el delito que se le acusa no es para que esté en prisión preventiva, sino que puede llevar el proceso en arresto domiciliario.

Durante la marcha los manifestantes dijeron que no es posible que el Gobierno utilice la justicia como venganza y es que señalan que la detención de Martínez Helmes no es por haber cometido fraude o robo, sino porque no pagó el impuesto a la nómina, lo cual se considera como una falta administrativa.

Por medio del sonido, advirtieron que si este 6 de enero vinculan a proceso al ex rector, todo el alumnado, personal docente y administrativo de la UABJO, saldrá a las calles para exigir justicia, por la detención arbitraria de Martínez Helmes.

