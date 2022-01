Aplaza Congreso comparecencias de titulares del gobierno de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 05 de enero de 2022.- Con la finalidad de reforzar las medidas preventivas para evitar el incremento en la propagación del virus COVID-19, y así garantizar un entorno seguro para las personas en las instalaciones del Congreso de Oaxaca, se aplazan las comparecencias por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por la diputada, Laura Estrada Mauro e integrada por las y los diputados Alejandro Avilés Álvarez, Víctor Raúl Hernández López, Noé Doroteo Castillejos y Antonia Natividad Díaz Jiménez determinaron un nuevo calendario, para que se presenten los titulares de la administración pública estatal.

Iniciarán las comparecencias el martes 18 de enero, a las diez de la mañana con la Secretaría General de Gobierno (Segego) y a las dos de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública. Esa misma semana, pero el jueves 20 de enero, a las nueve de la mañana comparecerá el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra); a la una de la tarde, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y a las cinco de la tarde, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

El martes 25 de enero, corresponde a la Secretaría de Bienestar (Sebien), a las diez de la mañana y la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, a las dos de la tarde. El jueves 27 de enero, comparecerá a las nueve de la mañana, la Secretaría de Administración; a la una de la tarde, la Secretaría de Turismo y a las cinco de la tarde, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO).

En el mes de febrero, arrancan el día primero, con la comparecencia de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), a las diez de la mañana y a las dos de la tarde, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa). Para el jueves 3 de febrero, acudirán al Congreso los titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Economía (SE), a las nueve de la mañana, una y cinco de la tarde, respectivamente.

El martes 8 de febrero, a las diez de la mañana se presentarán el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa; a las dos de la tarde, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y finalmente, el jueves diez de febrero, a las diez de la mañana la Secretaría de Salud y a las dos de la tarde la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Los comparecientes deberán de abstenerse de invitar y trasladar personal a su cargo al Recinto Legislativo.

Comentarios

