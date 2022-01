Unidad del CityBus involucrada en accidente en colonia Reforma

-De acuerdo a versiones de algunos testigos, el vehículo particular no “espejeó” para incorporarse al carril

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Alrededor del medio día de este martes, una unidad del CityBus se vio involucrada en un accidente con un vehículo color negro marca BMW con placas de circulación TLL-96-86 del estado de Oaxaca, el percance se dio sobre la avenida Heroico Colegio Militar de la colonia Reforma en la capital oaxaqueña.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, el vehículo particular no “espejeó” para incorporarse al carril, por lo que no vio que venía la unidad de transporte público, el choque entre ambas unidades se dio en la parte frontal y generó un congestionamiento vial en la zona, principalmente en el sentido que va hacia la carretera internacional 190.

La unidad del CityBus siniestrada es la marcada con el número económico CB-006 que cubre la ruta de Viguera a la colonia Volcanes, esta fue la primera ruta que inició operaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 13 de septiembre de 2021, cabe recordar que un día después de iniciar operaciones, una unidad del citybus fue impactada por un taxi foráneo que se había estacionado en el carril preferente, en ambos casos no se reportaron víctimas mortales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario