Solo una coalición se registró ante el IEEPCO para elección al Gobierno de Oaxaca

-La coalición es la que integran MORENA, PT, PVEM y PUP, los demás partidos no presentaron solicitud.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El plazo para presentar la solicitud de registro de coalición ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) venció el pasado 2 de enero, solo MORENA, el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Unidad Popular (PUP), presentaron su solicitud.

Sin embargo los demás partidos políticos pueden utilizar la candidatura común, para apoyar a un solo candidato o candidata, para ello también deberán presentar un documento en el que informen al órgano electoral de su intención de participar en la elección bajo esta posibilidad, el plazo que tienen para manifestarlo es del 1 al 15 de marzo.

A partir de este 2 de enero se dio inicio al periodo de precampañas, en dónde los aspirantes a obtener una candidatura, pueden hacer proselitismo, el cual debe estar dirigido a los militantes de sus respectivos partidos políticos, este periodo vence el 10 de febrero de 2022, de ahí vendrá un periodo para la definición de las candidaturas, ya que el periodo de campañas es del 3 de abril al 1 de junio.

Hasta el momento MORENA en Oaxaca ha nombrado a Salomón Jara como Coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, que a la postre se convertirá en el candidato de este instituto político, aunque hay un recurso de impugnación de parte de la Senadora Susana Harp.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes levantaron la mano para buscar la candidatura son las Diputadas Federales Mariana Nassar Piñeyro y Eufrosina Cruz Mendoza, también los ex integrantes del gabinete del Gobierno del Estado Francisco Ángel Villarreal, Heliodoro Díaz Escárraga y Germán Espinosa Santibáñez.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) se registraron la Diputada Local Natividad Díaz Jiménez, Carlos Alberto Moreno Alcántara y Gerardo García Henestrosa, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Eloi Vázquez López, mientras que Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Oaxaca tienen sus procesos de definición abiertos.

