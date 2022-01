Servicio de recolección de basura en Tuxtepec se normalizará en una semana: Directora

-El atraso se debe a que el parque vehicular que recibieron está en malas condiciones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – La Directora de Servicios Públicos Municipales Elvira Hernández López dijo que será en una semana que el servicio de recolección de basura se normalice, ya que el parque vehicular de limpia pública está en malas condiciones.

Señaló que este lunes que recibieron el área, se dieron cuenta que todos los camiones están en malas condiciones, además de que no tenían ni escobas, y tras reparar unos están trabajando con 7 camiones, y tuvieron que conseguir camionetas de algunos funcionarios para poder recolectar la basura, principalmente en el casco urbano.

Agregó que hay personal humano, y lo que les falta son los camiones, por lo que próximamente podrían adquirir unos 2 camiones más, además de que gestionaron la donación de uno más y con esto mejorar el servicio de limpia en todo el municipio, además de que estarán dándoles mantenimiento para evitar que se paren por completo.

La Directora puntualizó que además en el área de parques y Jardines, no contaban con arañas por lo que tuvieron que comprarlas para empezar a trabajar.

En lo que respecta a otros problemas como el de alumbrado público, puntualizó que ya solucionaron el problema que había en uno de de los bulevares.

