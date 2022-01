Se instalan 600 comerciantes en la Feria del Juguete en Oaxaca de Juárez

-Piden a las autoridades que les brinden seguridad y limpieza.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes inició la instalación de alrededor de 600 puestos ambulantes en la avenida central, esto con motivo de la celebración del “Día de Reyes”, estos espacios fueron asignados la tarde noche del lunes y tiene como objetivo que los comerciantes puedan incrementar sus ingresos.

Una de las comerciantes pidió al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que les brinde seguridad en la zona, así como limpieza, además dijo que el gobierno de Oswaldo García Jarquín dejó en pésimas condiciones al municipio, por lo que esperan que el actual edil Francisco Martínez Neri, tenga un mejor desempeño que su antecesor.

Señaló que en la feria de juguete los precios serán accesibles para la población, ya que habrá precios desde los diez pesos, en ese sentido hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a la feria del juguete en la avenida central, para así reactivar la economía en el marco del día de reyes, además dijo que los juguetes son de buena calidad.

Debido a esta situación, la avenida central fue cerrada a la circulación, los comerciantes y las autoridades han comenzado que se cumplirá con las medidas de prevención sanitarias, para disminuir el riesgo de contagio de COVID, el cierre de la avenida central ha provocado que el transporte público busque rutas alternas para llegar a sus destinos.

