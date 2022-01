Se creará Consejo Municipal de Deportes en Tuxtepec

-Esta organización estará representada por las distintas disciplinas del deporte y tendrán la oportunidad de participar en las decisiones para mejoramiento de esta área.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El síndico Procurador, Rogelio Gómez Castillo, dio a conocer que se creará un Consejo Municipal de Deporte (COMUDE), el cual estará integrado por las distintas disciplinas deportivas y podrán participar en la toma de decisiones cuando se asignen recursos para su mejoramiento.

A través de este consejo, dijo que los ciudadanos podrán elegir cómo y en dónde aplicar los recursos que le asigne el gobierno municipal para el desarrollo del deporte. Así como se priorizará el mejoramiento de espacios deportivos, como son canchas, campos y áreas destinadas para las prácticas de las diferentes disciplinas.

Así también se tiene planeada la realización de eventos culturales al menos una vez al mes en coordinación con comercio, deporte y el sector cultural para impulsar la economía.

Rogelio Gómez puntualizó que esto forma parte de las estrategias que el presidente Irineo Molina anunció en su momento durante su campaña política, con el fin de impulsar y fomentar el mejoramiento de Tuxtepec.

