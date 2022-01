San Jacinto un gobierno de puertas abiertas que si atiende

-En este gobierno el diálogo, respeto, los acuerdos y cumplimiento de ellos, son prioridad: Gaby Díaz.

Redacción

San Jacinto Amilpas, 4 de enero de 2122.- La administración municipal de San Jacinto Amilpas es un Gobierno de puertas abiertas, desde el primer día, se comprometió a escuchar y atender de manera puntual las demandas de la ciudadanía, aseguró, la presidenta constitucional del municipio de San Jacinto Amilpas Adriana Gabriela Díaz Pérez, reunirse con ex colaboradores de la administración saliente.

“En este gobierno el diálogo, respeto, los acuerdos y cumplimiento de ellos, son prioridad, por ello hoy no se cierran las puertas y se les atendió en el marco de la legalidad y la justicia”.

Es importante subrayar que en la administración saliente hay muchas cuentas pendientes por aclarar, inconformidades que resolver, problemáticas que no se atendieron y no se les dio ninguna solución, es más ni siquiera fueron escuchados al contrario algunos fueron amedrentados, señalados, hasta perseguidos.

San Jacinto tiene un nuevo rumbo, se actuará con transparencia, sin corruptelas, la gente, los chinteños serán testigos de las acciones emprendas para atender y dar solución “les aseguro que no seré cómplice, tendré mano firme para señalar y actuar contra quién o quienes sean responsables, a la ciudadanía les digo que se hará un informe de lo que hay, había, lo que sirve y no sirve, concluyó.

