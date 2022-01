Resguardar integridad del alumnado recomienda IEEPO ante fuertes vientos

-Por instrucciones de la Dirección General, se siguen los protocolos correspondientes a través del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar.

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de enero de 2022.- Ante los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la entrada del Frente Frío número 19 y los efectos de Norte, originado por una masa de aire polar asociada que afecta a la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recomienda cuidar la salud y proteger la integridad del alumnado.

Por instrucciones de la Dirección General, se siguen los protocolos correspondientes a través del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar que mantiene un enlace permanente con las instancias del Gobierno del Estado, principalmente la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

El Instituto pide a la comunidad docente y escolar estar atenta a la información que se emita en este tema para conocer los cambios climatológicos, ya que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el evento de Norte ocasionará rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y rachas hasta de 100 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec.

Además, la masa de aire polar asociada al frente cubrirá la mayor parte del territorio nacional, manteniendo condiciones de ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas y bancos de niebla durante la mañana y noche sobre las zonas montañosas de la entidad, donde se ubican localidades consideradas de mayor vulnerabilidad.

El IEEPO recomienda a las autoridades municipales, escolares y padres de familia revisar las medidas de emergencia en las escuelas de educación básica, principalmente las que se encuentren en actividades semipresenciales, para prevenir cualquier situación.

Salvaguardar la vida de los escolares, maestros, directivos, así como la protección de los inmuebles, son temas prioritarios para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por lo que cualquier reporte presentado por las autoridades educativas se atenderá de inmediato para brindar apoyo correspondiente.

Cualquier eventualidad se puede reportar al número telefónico 800 433 76 15 del Centro de Atención Telefónica. 00 433 76 15 o el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo.

