Prevén aumentó a la tarifa de transporte en la ruta Tuxtepec-Valle Nacional de un 25%

-Señalan los concesionarios que es insostenible la actual situación con el alza de los insumos y combustibles.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Todo parece indicar que en los próximos días las líneas unidas de transporte público en la modalidad de urvans de la ruta Tuxtepec- Valle Nacional, realizarán un ajuste a la tarifa de un 25%, esto luego de acordar entre las 5 líneas para dar luz verde a este aumento.

Y es que según la supuesta inconformidad de los concesionarios, los insumos y combustible han aumentado considerablemente al grado de que las ganancias han disminuido totalmente, afectando tanto a socios como a conductores, ya que parte de las ganancias se van destinados al mantenimiento de las unidades y costos de sus partes automotriz que se requieren.

Aunque aun no han definido la fecha para que entre en vigor este aumento tarifario, esto podría darse en la segunda quincena del mes de enero, por lo cual de los 40 pesos que cobran podría llegar a los 50, situación que afectaría a los usuarios de los municipios de Valle Nacional, Jacatepec, Chiltepec y Tuxtepec que utilizan este transporte para trasladarse.

Hasta el momento la Dirigencia de estas líneas no han querido dar una declaración sobre este aumento, hasta que llegue a definirse una fecha en donde se anuncie a la ciudadanía este ajuste obligatorio, y no seguir afectando su patrimonio por esta merma en sus ingresos.

