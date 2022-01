Por quitarles su base, taxis del sitio “El Llano” bloquearon avenida Juárez en la capital

-Piden a las autoridades que les asignen un nuevo espacio en inmediaciones del Paseo Juárez El Llano

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes taxistas del sitio “El Llano”, bloquearon la avenida Juárez, ya que señalan que sus cajones de base fueron retirados del lugar, por lo que ahora no tienen un lugar en dónde subir y bajar pasaje, el lugar que tenían para tal fin era a unos metros de la iglesis de la Virgen de Guadalupe, los manifestantes liberaron la circulación minutos después.

Los servidores del volante estacionaron sus unidades en la esquina de la avenida Juárez con Humboldt, frente al Paseo Juárez El Llano, ellos mencionaron que fueron elementos de la policía vial quienes retiraron los señalamientos y las banderolas que tenían en ese lugar, lo cual provocó la molestia de los taxistas, quienes activaron el bloqueo.

Ellos piden una mesa de diálogo con las autoridades del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para que les asignen un nuevo espacio en dónde hacer base para brindar el servicio a la ciudadanía, además exigen que el nuevo lugar sea en inmediaciones del Paseo Juárez El Llano, ya que la población ubica ese lugar para tomar un taxi.

Este bloqueo ha provocado un caos vial en la zona, ya que la Avenida Juárez es una vía rápida para ir de la zona norte al centro y sur de la ciudad de Oaxaca de Juárez, además que a unos metros del lugar se ubica el crucero de Fonapas, que es uno de los más importantes de la ciudad capital.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario