No los olvides, la Casa Hogar “Harvest” en Tuxtepec inicia venta de roscas de reyes

-Con tu compra ayudas a los más de 30 infantes y adolescentes que viven es este hogar. Lo recaudado es para solventar gastos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – La Casa Hogar “Harvest A. C.” una vez más inició con la venta de rosca de reyes, para solventar los gastos de los menores de edad que están en esta casa hogar.

La Directora de la Casa Hogar Sarahi Alemán dijo que esta casa Hogar lleva 15 años funcionando y actualmente son 32 niños que están albergados, siendo los adolescentes los que ayudan a preparar las roscas, actividades que han hecho en los últimos 5 años.

Con la venta de roscas obtienen recursos para solventar los gastos de esta Casa Hogar, además de que a los adolescentes se les enseña un oficio, ya que además cada fin de semana elaboran pan.

En esta ocasión además de vender las roscas frente a la multiplaza Tuxtepec y sobre el boulevard Plan de Tuxtepec de 8 de la mañana a las 10 de la noche, las puedes pedir al número 287 124 70 11 con costo extra en la entrega a domicilio.

Los tamaños de las roscas son 2, el mediano que cuesta 280 pesos y la rosca grande que cuesta 300 pesos, y la venta estará desde hasta el próximo 10 de enero, por lo que invitó a las personas a apoyarlos con la compra de las roscas.

Comentarios

