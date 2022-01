Francisco Jesús Leana Ojeda, nuevo Comandante de la VIII Región Militar en el estado de Oaxaca

-Al evento asistieron el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, el Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca Eduardo Pinacho Sánchez

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este martes el General de División del Estado Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda, fue nombrado como Comandante de la VIII Región Militar en el estado de Oaxaca, la sede del evento fue el sexto regimiento de artillería de la 28 zona militar que se ubica en Santa María Ixcotel.

Leana Ojeda es originario de Cuautla, Morelos, dentro de su currículum destaca que ha sido subdirector de la Escuela Superior de Guerra, Director General de Artillería, Comandante de las zonas militares 19, 21 y 22, también fue Director del Centro de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea.

Al evento asistieron como testigos de honor el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, el Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca Eduardo Pinacho Sánchez, dentro del protocolo, el ahora Comandante de la VIII Zona Militar de Oaxaca, también rindió la toma de protesta de Bandera.

