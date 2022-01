Encuesta ubica a Murat como el quinto mejor Gobernador del país

-El resultado corresponde al mes de noviembre de 2021

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En una encuesta realizada por la empresa Arias Consultores, ubica el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, como el quinto mejor mandatario evaluado, con el 46.8 por ciento de aprobación, este resultado corresponde al mes de noviembre de 2021.

De acuerdo a la encuesta, el top 5 está integrado por la Gobernadora de Colima Indira Vizcaino Silva con el 54.2 por ciento de aprobación, le sigue Evelyn Cecia Salgado Pineda de Guerrero con el 53.9 por ciento, Omar Fayad Meneses de Hidalgo se ubica en la tercera posición con el 47 por ciento, en el cuarto sitio está el mandatario de Tamaulipas Francisco J. García Cabeza de Vaca con el 46.9 por ciento, un punto porcentual por encima de Murat Hinojosa.

Los cinco gobernadores peor evaluados son en el lugar 32 David Monreal de Zacatecas con el 12.2 por ciento, en el sitio 31 Miguel Barbosa de Puebla con 12.5 por ciento, en el 30 Cuitláhuac García de Veracruz con el 16.8 por ciento, el lugar 29 es para Alfredo del Mazo del Estado de México con 17.4 puntos por centuales y el sitio 28 le corresponde a Enrique Alfaro de Jalisco con el 19.5 por ciento.

La empresa encuestadora publicó que el objetivo del ejercicioes evaluar las condiciones de gobierno de México, el marco uestral fue con usuarios de Facebook mayores de 18 años que viven en la entidad, el diseño del marco muestral es el siguiente:

Población objetivo: ciudadanos con registro de vivir en cada una de las 32 entidades mayores de 18 años. Procedimiento de selección de unidades: Se desarrollan 132 publicaciones publicitada con objetivo de tráfico a la aplicación de encuesta y dirigido a población objetivo con acceso a dispositivos móviles sin acceso permitido por medio de las redes sociales de la casa encuestadora, el presupuesto asignado a cada una de las publicaciones es asignado mediante el peso proporcional de la entidad. Selección de público: con intereses en medios de comunicación nacionales, líderes de opinión y noticieros tradicionales y digitales. Exclusión del marco muestral: en seguidores de las páginas Arias Consultores y Revista32

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario