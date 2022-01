En obra de agua potable “no hubo voluntad” de la administración municipal anterior, confirma empresa

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de que se retomen los trabajos de la rehabilitación de la red de agua potable de Tuxtepec, los responsables de la misma, dieron a conocer que no hubo la voluntad de la administración anterior para que ellos pudieran trabajar.

Al cuestionárseles sobre si hubo o no voluntad de la anterior administración, el ingeniero de la obra Ricardo Morales respondió “en algunas ocasiones no, porque se les avisó siempre con tiempo, siempre se les entregó una programación de obras, nosotros no abrimos las calles deliberadamente, siempre se les mandó un programa de obra a su debido tiempo en el cual ellos nos daban la pauta de abrir o de no abrir”.

Agregó que a pesar de que ellos solicitaban cerrar las bombas a una hora, las cerraban dos horas más tarde, atrasando los trabajos de la empresa constructora.

Por su parte el Director de Infraestructura de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Guilebaldo Mijangos Calvo dijo que con esta administración van a reunirse y ver las acciones que estarán emprendiendo y así agilizar los trabajos, aunque podrían terminar esta obra a finales del mes de febrero o bien a principios de marzo.

Pero además aseguró que, en caso de presentarse algunos vicios ocultos, habría una fianza aplicable por un año, por lo que la harán valida; en cuanto a algunos hundimientos que se han presentado, puntualizó que la obra no se ha terminado y que en algunos puntos cerraron tras la suspensión de la obra por parte del Gobierno Municipal.

Esta obra estaba programada para terminar el pasado 1 de diciembre, sin embargo, debido a los atrasos la pasada administración encabezada por Noé Ramírez Chávez optó por suspenderla con la finalidad de que los comerciantes tuvieran un respiro en sus ventas, ahora los responsables de la obra argumentan que no hubo voluntad para que pudieran trabajar

